У відповідь на звернення "Укрпошти" вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номера телефону. Ці відправлення Укрпошта, як національний поштовий оператор, безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.
Зазначається, що надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.
Наразі таку можливість надали:
- Пошта Чехії (Česká Pošta),
- Österreichische Post AG (Пошта Австрії),
- Omniva (Пошта Естонії),
- Poczta Polska (Пошта Польщі),
- An Post (Пошта Ірландії),
- Slovenská pošta (Пошта Словаччини),
- Pošta Slovenije (Пошта Словенії),
- Georgian Post (Пошта Грузії),
- Cyprus Post (Пошта Кіпру),
- Magyar Posta (Пошта Угорщини),
- Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі),
- Пошти Вірменії,
- Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).
Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку в Україну, можна дізнатися на сайті.
Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.