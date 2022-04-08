Посилки в Україну можна безкоштовно відправити з 14 країн / фото УНІАН

У відповідь на звернення "Укрпошти" вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номера телефону. Ці відправлення Укрпошта, як національний поштовий оператор, безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Зазначається, що надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

Наразі таку можливість надали: 

  • Пошта Чехії (Česká Pošta),
  • Österreichische Post AG (Пошта Австрії),
  • Omniva (Пошта Естонії),
  • Poczta Polska (Пошта Польщі),
  • An Post (Пошта Ірландії),
  • Slovenská pošta (Пошта Словаччини),
  • Pošta Slovenije (Пошта Словенії),
  • Georgian Post (Пошта Грузії),
  • Cyprus Post (Пошта Кіпру), 
  • Magyar Posta (Пошта Угорщини),
  • Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), 
  • Пошти Вірменії,
  • Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку в Україну, можна дізнатися на сайті.

Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

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