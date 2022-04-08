Укрпошта продовжує проводити переговори з поштами світу, щоб вони надали пільгові умови для доставки в Україну на період війни.

У відповідь на звернення "Укрпошти" вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номера телефону. Ці відправлення Укрпошта, як національний поштовий оператор, безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Зазначається, що надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

Наразі таку можливість надали:

Пошта Чехії (Česká Pošta),

Österreichische Post AG (Пошта Австрії),

Omniva (Пошта Естонії),

Poczta Polska (Пошта Польщі),

An Post (Пошта Ірландії),

Slovenská pošta (Пошта Словаччини),

Pošta Slovenije (Пошта Словенії),

Georgian Post (Пошта Грузії),

Cyprus Post (Пошта Кіпру),

Magyar Posta (Пошта Угорщини),

Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі),

Пошти Вірменії,

Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку в Україну, можна дізнатися на сайті.

Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

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