Віталій Марків зустрівся з дружиною / фото REUTERS

Виправданого апеляційним судом Мілана і звільненого з в'язниці військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа в аеропорту «Київ» зустрічала його дружина Діана.

«Ця історія навчила мене цінувати кожен день, тому що ми не знаємо, що буде завтра», – так вона прокоментувала рішення суду, пише hromadske.

Віталій Марків зустрівся з дружиною / фото REUTERS

Пара возз'єдналася після понад три роки розлуки.

Читайте такожМарків прибув до України (фото, відео)Раніше Діана розповідати про те, як сприйняла обвинувальний вирок, винесений Віталію у 2019 році: «Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це легко сказати».

Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
  • 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
  • 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
  • У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
  • 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.
  • З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц