Подружжя не бачилося понад три роки.

Виправданого апеляційним судом Мілана і звільненого з в'язниці військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа в аеропорту «Київ» зустрічала його дружина Діана.

«Ця історія навчила мене цінувати кожен день, тому що ми не знаємо, що буде завтра», – так вона прокоментувала рішення суду, пише hromadske.

Пара возз'єдналася після понад три роки розлуки.

Читайте такожМарків прибув до України (фото, відео)Раніше Діана розповідати про те, як сприйняла обвинувальний вирок, винесений Віталію у 2019 році: «Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах я не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шоком назвати, це легко сказати».

Справа проти нацгвардійця Марківа: подробиці

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 Червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківу. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувалося навесні 2020 року, проте початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду неспростовні докази його невинності.

З листопада Апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

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Автор: Катерина Шварц