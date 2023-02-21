Кількість тих, хто має плани на кілька років уперед, знизилася за рік з 23% до 19%.

Наразі 45% опитаних українців через війну не планують своє життя взагалі. При цьому кількість тих, хто має плани на кілька років уперед, знизилася за рік з 23% до 19%.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг", посилаючись на дані проведеного комплексного дослідження на тему, як війна змінила українців та Україну.

За рік відчуття любові до себе знизилося в українців, а ось любов до інших - зросла. Як пояснюють соціологи, спрацювала тенденція афіліації (бажання бути разом з іншими), індивідуальне тут поступається колективному.

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Наразі негативні емоції більш виражені, ніж позитивні. Це показали відповіді на прохання оцінити за семибальною шкалою (7 - це дуже часто) перелік емоцій, які відчували респонденти протягом тижня. Згідно з отриманими даними, сум (4,8) і злість (4,6) переважали радість (4,1) і натхнення (4,3), між якими розташувався страх (4,2) та розчарування (4,1). А найбільш вираженими залишаються хвилювання (5,0) і інтерес (4,8), які не є однозначно ні позитивними, ні негативними - це залежить від контексту.

Дослідження показало, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 44% українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю. Через рік таких лише 21%. Більшість тих, кому довелося розділитися з родиною, пройшли це випробуванням, а у 20% їх стосунки навіть покращилися.

83% вважають, що треба бути обережними з людьми, натомість у 2020 році таких було лише 54%. Тут йдеться про довіру як базову цінність, як довіру до світу, яка підірвана або зруйнована війною. Особливо це стосується "чужих", або тих, хто такими став, а здавався близьким.

Неоднозначним є ставлення до людей, які виїхали: найбільше толерують жінок з дітьми, водночас до чоловіків призивного віку ставлення найбільш негативне.

Як проводилося дослідження "Рейтингу"

Дослідження проводилось трьома етапами: кількісне опитування методом CATI 6-7 лютого 2023 року (Computer Assisted Telephone Interviewing) - 1000 респондентів ; онлайн опитування методом CAWI 10-13 лютого 2023 року (Computer Assisted Web Interviewing) - 600 респондентів та фокус-групове дослідження 4-5 лютого 2023 року – 26 респондентів.

Опитано населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Інші результати опитування українців

Як повідомляв УНІАН, за рік повномасштабного вторгнення віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%. Більшість (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу.

Також за час війни довіра до Збройних сил України зросла з 65% до 97%, до президента України Володимира Зеленського - з 36% до 90%. Станом на лютий 2023 року 91% опитаних задоволені роботою президента і більшість (65%) хотіли б, аби він був переобраний на наступний термін, серед них – 70% сказали про це.

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