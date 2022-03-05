Компанія просить не довіряти сумнівним сепаратистським ЗМІ.

Група компаній "Метінвест" виступила із заявою щодо ситуації в Маруполі.

УНІАН публікує повний текст заяви.

"Деякі сепаратистські ЗМІ вкотре розповсюджують фейкову інформацію про ситуацію в Маріуполі, зокрема – на підприємствах групи "Метінвест". За даними джерел, що абсолютно не заслуговують на довіру, спецсили "ДНР" змогли заволодіти більшою частиною території ММКІ. Група заявляє, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, комбінати залишаються під контролем України й жодних ворожих збройних формувань на підприємствах немає. Ба більше, цехи ММК імені Ілліча та Азовсталь є одними з найбезпечніших місць у Маріуполі, де місцеві жителі ховаються від обстрілів і бомбардувань міста російською армією.

Це вкидання – чергова та вочевидь не остання спроба російської сторони дестабілізувати ситуацію в Україні. Маріуполь перебуває в тяжкій ситуації, тому паралельно з обстрілами російські війська ведуть ще й інформаційну війну. Метінвест звертається до всіх журналістів із проханням обов'язково перевіряти всю інформацію, що з'являється, в офіційних джерелах".