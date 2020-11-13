При міністрі Максимі Степанові в Міністерстві охорони здоров'я почали вперше прислухатися до українських лікарів-практиків. Однак, за останні п'ять років в МОЗ виявилася велика кількість непрофесіоналів, яких необхідно звільнити.

Таку думку в інтерв'ю виданню «Гордон» висловила лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

«Я бачу багато речей всередині міністерства. І я знаю, що Максим Степанов робить максимум в тих умовах, в яких на сьогоднішній день знаходиться», – заявила лікар-інфекціоніст.

Також Голубовська звернула увагу на непрофесіоналізм частини нинішнього кадрового складу Міністерства охорони здоров'я України, а також на можливий саботаж всередині відомства.

«Я неодноразово говорила і вважаю, що маю право на свою думку: поки з міністерства не приберуть все, що зайшло за п'ять останніх років, абсолютно некомпетентних людей, абсолютно безграмотних, якихось експертів з шаленими зарплатами, які керують кандидатами наук... У мене таке враження, що у них одне завдання стоїть: саботувати все, що живе з'являється... Я просто була особисто цього кілька разів свідком», – зазначила Голубовська.

За її словами, саме при міністрі Максимі Степанові в МОЗ почали прислухатися до українських лікарів-практиків. Тому спроби звільнити Степанова лікар пов'язує з політичними іграми та боротьбою за міністерські крісла.

«Я, наприклад, вважаю, що це пов'язано тільки з тим, що Степанов намагається протистояти якимось моментам, намагається зробити якісь нормальні речі. Ось я, наприклад, точно знаю, що коли він зробив медичну раду при МОЗ, то включив туди багато відомих людей. І я просто знаю, які були реакції на деякі прізвища. У тому числі й на мою. Так що ви хочете від такого відомства? У будь-якому відомстві всі повинні робити одну справу. Розумієте? А якщо лебідь, рак і щука, як скрізь, так, вибачте, кого не постав... Я взагалі дивуюся людям, які хочуть ще йти на високі посади. Крім того, що їх обіллють з ніг до голови брудом, ніхто нічого не зробить, я вам гарантію даю. Тут хоч нас чують. Спасибі за це», – підкреслила Ольга Голубовська.

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Автор: УНІАН