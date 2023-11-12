З нацреєстру пам’яток можуть виключили ще 13 об’єктів.

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення 14 об’єктів, серед яких є і музей Булгакова в Києві.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, зазначивши, що музей має залишитися хоча б в місцевому реєстрі, оскільки є зразком київської архітектури кінця 19-го сторіччя.

"Цей музей знаходиться в будиночку, який внесений до національного реєстру пам’яток. Очевидно, що виключити цей будиночок, який значиться, як музей Булгакова, буде не зовсім правильно. Ми можемо його виключити з національного реєстру, але однозначно він має залишитися хоча б в місцевому, оскільки є зразком київської архітектури кінця 19-го сторіччя, і в цьому будинку проживало багато інших видатних постатей, а не тільки радянський письменник Булгаков", - сказав він.

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Також, за його словами, з реєстру пам’яток національного значення планують вилучити пам’ятник радянському партійному і державному діячеві Артему у Святогірську на Донеччині.

"Він є елементом ідеологічної пропаганди раннього радянського періоду, оскільки був збудований у 1927 році, але з огляду на те, що його автором є видатний український скульптор Іван Кавалерідзе, цей об’єкт є й ще об’єктом великого мистецького значення", - сказав він.

Карандєєв додав, що пам’ятник Артему навряд чи можливо знищи, адже він внесений до списку ЮНЕСКО, як один з найяскравіших об’єктів у стилі кубізму та найбільший об’єкт у цьому стилі у Європі. Окрім цього, він важить 800 тонн, тому неможливо змінити його місцезнаходження, а лиш можна змінити наративи відносно нього, наприклад, зняти таблички.

Архітектурна декомунізація

10 листопада 2023 року стало відомо, що в Україні дозволили демонтаж пам'ятників російським та радянським діячам. Кабінет міністрів дозволив демонтувати пам’ятники письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам у низці українських міст.

Йдеться про пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вулиці Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Також у список потрапили пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

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