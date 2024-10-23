За даними журналіста, керівник Хустської єпархії є громадянином РФ.

Митрополит Хустської єпархії УПЦ МП (Закарпатська обл.) Марк будує для себе будинок під Москвою. Про це повідомляє закарпатський журналіст, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Він також вказує, що керівник єпархії є громадянином РФ.

За даними Глаголи, будинок архієрея розташований в м. Сергієв Посад Московської області.

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"Його площа складає 1355м² та оцінюється в середньому на суму 20 мільйонів російських рублів. Це близько 250 тис. дол.", - зазначає журналіст.

Окрім того, він додав фото міграційної картки, яку заповнював митрополит під час отримання російського паспорта. У графі про місце проживання вказаний саме будинок у Сергієвому Посаді.

За інформацією Глаголи, митрополит Марк за час своєї духовної діяльності очолював різні високі посади в структурі Російської православної церкви. 25 червня 1978 року тодішній патріарх РПЦ Пимен призначив митрополита Марка благочинним Троїце-Сергієвої Лаври у місті Сергієв Посад у Московській області.

Священник із Закарпаття пропагував комунізм та "рускій мір"

Торік на Закарпатті СБУ викрила настоятеля одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП на пропаганді комуністичного режиму.

За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про священника Венедикта Хромея, який є кумом дружини Віктора Медвечука Оксани Марченко.

На власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Також у нього було знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. В окремих брошурах заперечувалось право України на незалежність.

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