В Україні це свято відзначають вже дев'ять років.

У Києві дев'ятий раз відзначили Міжнародний день презерватива, який святкується напередодні Дня святого Валентина - 13 лютого.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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В одному зі столичних мистецьких центрів організували виставку, на якій створили арт-об'єкт "Коридор любові". Примітно, що локацію прикрасили гірляндами, а на них повісили презервативи. У центрі інсталяції-20-річний бонсай, який символізує мудрість. Організатори пояснюють: головна мета - нагадати парам, чому користуватися презервативами важливо.

"Дуже приємно, що багато презервативів сьогодні можна отримати безкоштовно. Взяла для себе, для друзів, для, можливо, колег по роботі і передам їм, що безпечний секс - це запорука нашого здоров'я", - прокоментувала одна з відвідувачок заходу.

Подробиці дізнавайтеся в сюжеті:

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Автор: Юрій Годован