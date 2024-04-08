12 квітня 2024 р. в Києві відбудеться Міжнародний форум PRNext, який з 2002 року щорічно збирає всіх, хто цікавиться останніми трендами та сучасними технологіями управління репутацією, піару, комунікацій.

Захід відбудеться в InterContinental Kyiv (Grand Ballroom, бомбосховище included). Спеціальний гість форуму – Гарік Корогодський.

У програмі – виступи керівників піар-департаментів провідних українських компаній ("Нова пошта", "Метінвест", "Моршинська", "Нібулон" та ін.), а також авторитетних українських й іноземних експертів.

Відео дня

Реєстрація – за посиланням https://prnext.com.ua/ua/conditions.

Кураторка організації PRNext – Альона Хмара: +38 050 382 82 74 (в т. ч. WhatsAp, Telegram, Viber), a.khmara@prnext.com.ua