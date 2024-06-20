Військова поліція буде стежити, в тому числі, за працівниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).
Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов в ефірі Радіо Свобода. Відповідаючи на запитання ведучого, чи буде військова поліція стежити, у тому числі, за працівниками ТЦК, він сказав: "Так".
Водночас, його колега, нардеп від "Голосу", яка входить у комітет з нацбезпеки Соломія Бобровська не впевнена, що військова поліція виявлятиме порушення в ТЦК.
"Тому що це одна система, навряд чи вона буде карати сама себе", – зауважила Бобровська.
Втім, Неклюдов зауважив, що напередодні депутати підтримали законопроект лише у першому читанні і він не виключає внесення багатьох правок.
"Я думаю, що там буде дуже багато правок, і закон зміниться", - додав він.
Військова поліція: що відомо
7 червня Міноборони закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про військову поліцію.
У відомстві підкреслили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.
"Одним з пріоритетів Міноборони є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - зауважили в Міністерстві.
Верховна Рада 19 червня підтримала законопроект про військову поліцію у першому читанні. За ухвалення документу за основу проголосували 247 народних обранців.