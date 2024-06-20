Напередодні депутати підтримали законопроект у першому читанні.

Військова поліція буде стежити, в тому числі, за працівниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов в ефірі Радіо Свобода. Відповідаючи на запитання ведучого, чи буде військова поліція стежити, у тому числі, за працівниками ТЦК, він сказав: "Так".

Водночас, його колега, нардеп від "Голосу", яка входить у комітет з нацбезпеки Соломія Бобровська не впевнена, що військова поліція виявлятиме порушення в ТЦК.

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"Тому що це одна система, навряд чи вона буде карати сама себе", – зауважила Бобровська.

Втім, Неклюдов зауважив, що напередодні депутати підтримали законопроект лише у першому читанні і він не виключає внесення багатьох правок.

"Я думаю, що там буде дуже багато правок, і закон зміниться", - додав він.

Військова поліція: що відомо

7 червня Міноборони закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про військову поліцію.

У відомстві підкреслили, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

"Одним з пріоритетів Міноборони є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - зауважили в Міністерстві.

Верховна Рада 19 червня підтримала законопроект про військову поліцію у першому читанні. За ухвалення документу за основу проголосували 247 народних обранців.

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