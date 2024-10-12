Також уряд уточнив, що поштар повинен вручати повістку особисто в руки адресату.

Повістки від ТЦК зберігатимуться на пошті лише три доби. Якщо за цей час військовозобов’язаний не забере повістку, йому загрожуватиме штраф у 17 – 25,5 тисяч гривен. Відповідні зміни зробив Кабмін постановою № 1147 від 8 жовтня..

Так, Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, зрівнявши строки зберігання повісток ТЦК і судових повісток. Таким чином, у військовозобов’язаного буде лише 72 години, щоб забрати рекомендований лист з повісткою.

Загалом схема виглядає наступним чином. Поштар приносить повістку за адресою, вказаною у рекомендованому листі від ТЦК і вручає особисто в руки військовозобов’язаному. Якщо вдома його немає, поштар інформує адресата про цей лист телефоном, або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що у поштовому відділенні на нього чекає лист від ТЦК.

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Якщо після цього у триденний строк адресат повістку не забере, пошта поверне повістку до ТЦК із відміткою про відсутність цієї людини за адресою проживання. Як зазначає "Судово-юридична газета", у такому випадку вважатиметься, що ТЦК належним чином виконав оповіщення громадянина про необхідність з’явитися за повісткою. Після цього ТЦК може винести постанову про штраф.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК влаштували масову перевірку документів у чоловіків, які прийшли на концерт гурту "Океан Ельзи" в Києві. Вже наступного дня, тобто сьогодні, з’явилися повідомлення про подібні масові рейди працівників ТЦК в інших містах України. Ухилянтів шукають в кафе, торговельних центрах, спортзалах тощо.

Військові, які служать у бойових підрозділах, подібну практику схвалюють. Так, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін висловив переконання, що "справедлива мобілізація саме так і виглядає – коли не тільки з сіл і маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти і в рестіки".

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