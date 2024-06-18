Наразі невідомо, який саме вигляд повинен мати документ.

Кабмін затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник повинен пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Зокрема, він зазначив, що Кабмін 18 червня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Йдеться про те, що Уряд визначив форму службового посвідчення, яке представник має показати на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Відповідне посвідчення буде дійсне виключно на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої військової адміністрації, начальником якої видано посвідчення, у разі предʼявлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

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Який саме вигляд повинен мати документ - невідомо, оскільки текст постанови ще наразі не опублікований на сайті Кабміну.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні у Міноборони розповіли, що в застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Серед інших новацій - опція дистанційного виправлення помилок.

Раніше у ВР надали пояснення стосовно "економічного бронювання" - зокрема, щодо того, чи треба буде платити за вже заброньованих працівників. Там зазначили, що механізм "економічного бронювання" створює додатковий інструмент і не вимагає платити за таких співробітників.

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