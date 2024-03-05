Зокрема, особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або ж зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжує роботу над законопроектом щодо мобілізації та демобілізації й вважає, що громадяни повинні мати право подавати свої дані у територіальні центри комплектування у різні способи.

За словами заступника голови Комітету Єгор Чернєв, розглядаються три варіанти подачі інформації у ТЦК. Зокрема, як він зазначив, це особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або ж зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

"Оновити дані упродовж 60 днів із моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", - зазначив парламентарій.

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Також він повідомив, що нині щодо "ухилянтів" обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою.

Новий закон про мобілізацію - головні новини

7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) підтримало 243 народних депутати (при необхідних мінімум 226).

До законопроекту про мобілізацію внесли понад 4200 правок. Частину пропозицій відхилили, але деякі все ж залишилися, в тому числі, що стосувалося ухилянтів. У другому читанні депутати планують ухвалити закон в березні.

Раніше на запитання, коли законопроект передадуть на голосування до Верховної ради, Чернєв відповів: "Ми сподіваємося, що за тиждень ми впораємося з цим законопроектом. Сьогодні ще секретаріат працює, їм треба десь 1-2 дні. І там вже ми як комітет будемо розглядати ці правки. Ми не думаємо, що це займе тижні, але дні точно".

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