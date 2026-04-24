10 проєктів готові до запуску: в Міноборони розповіли про підготовку реформи мобілізації

Міністр оборони розповів про досягнення за останні кілька місяців.

Продовжується підготовка трансформації покращення умов мобілізації та служби в Силах оборони, і частина проєктів вже готові до запуску.

Про це повідомив в Telegram міністр оборони Михайло Федоров. "Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі – згодом", - сказав він.

Він зазначив, що за час перебування на посаді побачив виклики та хвороби, які не лікували десятками років. "Тотальна відсутність цілей і відповідальності всередині системи. Безліч людей, які повинні сісти, з одного боку, та талантів, яким потрібно просто надати можливість працювати, – з іншого. Культура страху й брехні і водночас героїзм, технології, інновації та асиметрія", - написав Федоров.

Про досягнення

Серед досягнень Федоров, зокрема, називає те, що березень став рекордним місяцем по втратах для ворога за всіма категоріями: від військових - знищено 36 тис. окупантів, до техніки та ППО.

Міністр говорить про оновлення підходу до залучення коштів через механізм "Рамштайн". "Рекордний анонс $38 млрд на 2026 рік і робота над якістю та контролем постачання допомоги", - додав він.

За його словами, закуплено якісних дронів і роботизованих платформ за один квартал більші, ніж за весь минулий рік. "Додатково спрямували 400 млн грн на розвиток дроново-штурмових підрозділів та проаналізували успішні операції. Формуємо новий концепт ведення бою - синергію дронів і наземних підрозділів для системного знищення ворога та стримування його просування", - сказав Федоров.

Також міністр повідомив про рекордний контракт на ракети PAC для Patriot за підтримки Німеччини, який почне реалізацію з наступного року, але є підґрунтям для пошуку ракет сьогодні завдяки майбутнім контрактам.

Про вирішення проблем

Міністр оборони підкреслив, що діагностовано більшість причин фундаментальних проблем, які повинні бути вирішені:

"Із цифрами, фактами та прізвищами. На брехні неможливо побудувати ефективну систему".

Призначення Федорова

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За це рішення проголосувало 277 народних депутатів.

До того Федоров був очільником Міністерства цифрової трансформації.

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія зазначав, що 2 млн осіб будуть зняті з розшуку Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в рамках реформи мобілізації.

За його словами, Федоров представить свої напрацювання у профільному парламентському комітеті, а також у фракціях і групах. Арахамія додав, що там велика реформа, яка протягом місяця буде представлена.

