Відео з інцидентом поширили в мережі.

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на відео з побиттям чоловіка біля автомату з водою працівником одного з терцентрів комплектування в місті. Він зазначив, що постраждалий – харків’янин, вчитель історії, прав людини та "Захисту Вітчизни", класний керівник 8 класу.

"Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", – підкреслив міський голова у своєму Telegram-каналі.

Мер також зауважив, що не можна узагальнювати, оскільки у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Але подібні випадки, як на відео, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників.

Відео дня

"Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини", – написав він.

Терехов просить керівництво всіх правоохоронних органів провести повне розслідування та покарати винного.

"Це вже не просто черговий інцидент – це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки", – прокоментував він.

Що відомо про інцидент у Харкові

Останніми днями мережі облетіло відео, на якому військовослужбовець ТЦК у Харкові двічі б'є у живіт чоловіка у цивільному під час проведення заходів оповіщення. Четверо інших представників ТЦК спостерігають за діями свого колеги.

"Біля готелю Вікторія у хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли", – зазначалось у коментарі до оприлюдненого відео.

Робота ТЦК: інші новини

Наприкінці березня нардепка Ірина Нікорак заявила, що українці стали менше довіряти ТЦК та СП. У зв'язку з цим варто розглянути питання про реформування цієї структури.

У квітні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про рішення направити для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій тих військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я.

Вказані заходи мають на меті покращити зокрема якість роботи ТЦК та СП. В Генштабі підкреслили, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час мають бойовий досвід близько 70% військовослужбовців ТЦК та СП.

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