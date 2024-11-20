Йдеться про близьких родичів зниклих безвісти та про тих, хто був у полоні.

Верховна Рада України проголосувала за надання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації цивільним, які були в російському полоні.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що парламент проголосував в цілому за законопроект з реєстраційним номером 12104 про усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. За закон проголосувало 304 народних депутата України.

"Це вже третє виправлення помилки, яку зробили, приймаючи закон про мобілізацію", - зазначає депутат.

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Цей закон надає право на відстрочку від служби в Збройних Силах для близьких родичів зниклих безвісти. Також таке право на відстрочку матимуть цивільні, які перебували в полоні.

Мобілізація в Україні - право на відстрочку

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони підтримувало необхідність ухвалення законопроекту про надання відстрочки від призову чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули на війні (йдеться про тих братів і сестер, в кого рідний хтось один з батьків - мати або тато). Раніше було визначено, що таке право мають повнорідні брати і сестри

Також Верховна Рада сьогодні проголосувала за законопроєкт про звільнення з військової служби осіб, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

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