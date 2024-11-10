За 2 дні у застосунку "Резерв+" онлайн-відстрочку оформили близько 40 тисяч українців.

Протягом двох днів роботи сервісу з оформлення онлайн-відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+" послугою скористалися близько 40 тисяч українців. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, наразі функція доступна лише для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно. Втім, незабаром сервісом зможуть користуватися інші категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", - розповіла заступниця міністра.

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Вона підкреслила, що через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай, при цьому всі відстрочки будуть надані:

"За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян".

Відстрочка від мобілізації у "Резерв+"

Послуга з оформлення відстрочки від мобілізації у "Резерв+" запрацюала. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він зазначив, що оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю та здобувачі послідовної освіти.

Як сказав Умєров, "це важливий крок у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат".

Також УНІАН повідомляв, що робити, якщо сервіс з відстрочки від мобілізації у "Резерв+" дає збій. Як пояснили в Міноборони, якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, він не зможе оформити нову відстрочку через застосунок.

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