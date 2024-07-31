Суд не прийняв його аргументів і засудив до трьох років позбавлення волі.

У Сумській області 50-річний священик "Свідків Єгови" відмовився від мобілізації через свої релігійні переконання, проте суд не прийняв його аргументи.

Згідно з вироком Охтирського міськрайонного суду Сумської області, підсудний виховує двох малолітніх дітей. При цьому є військовозобов'язаним як офіцер запасу і стоїть на обліку. 1 березня ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, а 22 березня додому до нього прийшли представники ТЦК з "бойовою повісткою", але отримувати повідомлення про виклик офіцер відмовився. До пункту збору 24 березня він не з'явився і про причини неявки не повідомив.

На суді ухилянт розповів, що є членом релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", а 2019 року його призначили священнослужителем. Він заявив, що відмовився від повістки "через свої релігійні переконання" і готовий проходити альтернативну службу. Свідок на суді підтвердив, що підсудний "регулярно проповідує", а його дружина і старший син теж є членами організації і вивчають Біблію.

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Своєю чергою суд дійшов висновку, що вину чоловіка повністю доведено, а аргументи щодо його релігійних переконань - "необґрунтовані та безпідставні".

"Судом не встановлено, що обвинувачений має такі глибокі, щирі та послідовні релігійні переконання, що перешкоджають йому захищати незалежність нашої держави та її територіальну цілісність у лавах Збройних Сил України, бо вказане, окрім його власних слів та пояснень свідків, які також є Свідками Єгови, іншими доказами не підтверджується", - зазначено в документі.

Суд уточнив, що чоловік склав присягу 1995 року. Він є офіцером запасу ППО. Замінити йому службу на альтернативну або зняти з обліку не просив. Зазначається, що він міг би принести користь ЗСУ в ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів тощо.

Ухилянта визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Інші новини про ухильників

На Кіровоградщині до випробувального терміну засудили 34-річного чоловіка, який відмовився письмово від мобілізації через високий тиск.

Мешканця міста Рожище Волинської області за ухилення від призову засудили до півтора року обмеження волі. Чоловік від проходження служби в армії відмовився через релігійні переконання, однак доказів, які б підтверджували його перебування в релігійній організації, ТЦК не надав.

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