На Львівщині ухилянт проігнорував бойову повістку: як його покарав суд

Чоловіка позбавили волі на три роки за ухилення від проходження військової служби під час мобілізації.

У Львівській області чоловік проігнорував бойову повістку і поплатився за це.

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, чоловіка позбавили волі на три роки за ухилення від проходження військової служби під час мобілізації.

Публічні обвинувачення за ст. 336 КК України висунула Золочівська окружна прокуратура 31-річному мешканцю цього району. Висновком ВЛК чоловіка було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Того ж дня йому вручили бойову повістку, згідно з якою він мав з’явитися на відправлення до військової частини.

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Проте військовозобов’язаний без поважної причини не прибув до ТЦК для подальшого проходження служби в лавах ЗСУ. На суді його визнали винним у порушенні вимог чинного законодавства та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в межах дії воєнного стану

Інші новини про ухилення від мобілізації

На Закарпатті до трьох років ув’язнення засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

За словами військовозобов'язаного, він перебуває у незареєстрованому шлюбі та є батьком сімох дітей, троє з яких - неповнолітні і перебувають на його утриманні. Проте у свідоцтвах про народження дітей його батьківство не вказане. Він стверджував, що така кількість дітей дає йому право на відстрочку від військової служби.

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