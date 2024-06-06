Чоловік з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", проте понад два роки тому його виключили.

Жителя міста Рожище Волинської області за ухилення від призову засудили до півтора року обмеження волі. Відповідне рішення на початку червня ухвалив Рожищенський районний суд.

Як йдеться у вироку, чоловік був визнаний придатним до проходження військової служби та отримав у грудні 2023 року повістку. Прибувши до пункту збору для відправлення до військової частини, від проходження служби в армії відмовився з релігійних переконань.

Він подав письмову заяву про заміну військової служби на альтернативну, однак доказів, які би підтверджували його перебування у релігійній організації, ТЦК не надав.

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Чоловік розповів, що з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", яка не допускає користування зброєю. Однак у березні 2022 року був виключений і з того часу намагається повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця організація.

На суді старійшина збору "Свідків Єгови" міста Рожище підтвердив, що обвинувачений тривалий час був її членом, однак його виключили звідти через порушення норм Біблії. Також він вказав, що чоловік протягом останніх шести місяців часто відвідує зібрання та висловлює бажання повернутися.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 1 рік і 6 місяців. На це рішення може бути подана апеляція.

Інші новини про ухилення від мобілізації

На Закарпатті до трьох років ув’язнення засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

За словами військовозобов'язаного, він перебуває у незареєстрованому шлюбі та є батьком сімох дітей, троє з яких - неповнолітні і перебувають на його утриманні. Проте у свідоцтвах про народження дітей його батьківство не вказане. Він стверджував, що така кількість дітей дає йому право на відстрочку від військової служби.

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