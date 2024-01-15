Ці наміри мав затвердитти міськвиконком Дніпра, однак згодом передумав / колаж УНІАН, фото УНІАН

Влада Дніпра планувала створити групи розшуку та спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних, однак після розголошення змісту проекту рішення у ЗМІ, заявила, що передумала.

Раніше проект рішення міськвиконкому від 12 січня опублікував Informator.  У ньому, зокрема, пропонувалось створити спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів, розгорнувши їх в приміщеннях районних адміністрацій у Дніпрі, та залучити до роботи представників ТЦК. Також планувалось створення груп розшуку військовозобов’язаних.

Згідно з проектом рішення, у структуру дільниць оповіщення можуть входити:

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  • управління дільниці оповіщення;

  • група оповіщення за домашніми адресами;

  • група оповіщення за службовими адресами;

  • група аналізу;

  • група розшуку.

Керівники дільниць оповіщень повинні:

  • вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;

  • залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;

  • визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

Затвердити проект рішення мав виконком міськради Дніпра.

Оновлено о 18:12. Пізніше на офіційному сайті міськради Дніпра з’явилася інформація про те, що вказаний документ був видалений з переліку проектів рішень виконкому. 

"Він на розгляд виконкому не виносився, не затверджувався", - запевнили у мерії.

Посилення мобілізації в Україні: що відомо про законопроект

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про необхідність мобілізувати до 500 тисяч громадян України.

Наприкінці грудня Кабмін подав у парламент законопроект, у якому планується посилення мобілізаційних заходів. Зокрема, йшлося про зниження мобілізаційного віку, вручення електронних повісток та низку обмежень щодо ухилянтів. 

У Верховній Раді заявили, що документ потребує доопрацювання. У ньому виявили корупційні ризики.

11 січня уряд відкликав документ з парламенту. У Міноборони заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту. 

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