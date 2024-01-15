Влада Дніпра планувала створити групи розшуку та спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних, однак після розголошення змісту проекту рішення у ЗМІ, заявила, що передумала.
Раніше проект рішення міськвиконкому від 12 січня опублікував Informator. У ньому, зокрема, пропонувалось створити спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів, розгорнувши їх в приміщеннях районних адміністрацій у Дніпрі, та залучити до роботи представників ТЦК. Також планувалось створення груп розшуку військовозобов’язаних.
Згідно з проектом рішення, у структуру дільниць оповіщення можуть входити:
управління дільниці оповіщення;
група оповіщення за домашніми адресами;
група оповіщення за службовими адресами;
група аналізу;
група розшуку.
Керівники дільниць оповіщень повинні:
вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;
залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;
визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.
Затвердити проект рішення мав виконком міськради Дніпра.
Оновлено о 18:12. Пізніше на офіційному сайті міськради Дніпра з’явилася інформація про те, що вказаний документ був видалений з переліку проектів рішень виконкому.
"Він на розгляд виконкому не виносився, не затверджувався", - запевнили у мерії.
Посилення мобілізації в Україні: що відомо про законопроект
У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про необхідність мобілізувати до 500 тисяч громадян України.
Наприкінці грудня Кабмін подав у парламент законопроект, у якому планується посилення мобілізаційних заходів. Зокрема, йшлося про зниження мобілізаційного віку, вручення електронних повісток та низку обмежень щодо ухилянтів.
У Верховній Раді заявили, що документ потребує доопрацювання. У ньому виявили корупційні ризики.
11 січня уряд відкликав документ з парламенту. У Міноборони заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту.