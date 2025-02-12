За словами президента, агресор мобілізує значно більше солдатів, але і більше втрачає.

Росія щомісяця мобілізує щонайменше у півтори рази більше людей, ніж Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю виданню The Economist.

"Найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць", – сказав він, коментуючи проблеми української мобілізації.

За словами президента, Росія мобілізує 45 000 людей на місяць. При цьому російська армія, за його словами, в 1,5, або навіть в 1,9 разів більша за українську.

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Разом з тим Зеленський наголосив, що росіяни не лише мобілізують більше людей, але й втрачають теж більше.

"І у них ті ж проблеми. На деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% чи 50%, чи 70% [укомплектованості особовим складом] у бригаді, так, у них те саме. (...) У них не найкраща ситуація. Північнокорейці не випадкові. У нього (Путіна) проблеми з людьми. Він тягне північних корейців… Ну, вони для нього не люди; вони м'ясо. Тобто виклики, повірте, схожі. Їх просто більше. Загалом ця армія більша, 220 бойових бригад проти 110 бригад", – заявив президент Зеленський.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Міністерство оборони офіційно представило ініціативу "Контракт 18-24", яка покликана мотивувати молодих українців, які за віком не підлягають мобілізації, добровільно підписувати контракт на військову службу. Контракт передбачає солідну грошову винагороду, преференції у цивільному житті і можливість покинути армію після року служби.

Такі щедрі пропозиції молодим добровольцям розлютили українських солдатів, які добровільно чи за мобілізацією вже три роки перебувають на фронті зі значно скромнішими бонусами від держави і без можливості повернутися додому, доки триває війна.

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