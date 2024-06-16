Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звинуватив Кабмін у тому, що українці за кордоном мають стати на військовий облік на місяць швидше, ніж ті, хто перебуває на Батьківщині.
"З погляду чинних нормативно-правових актів, дійсно, в мене також виникає питання, чому для громадяни України, які проживають за кордоном, термін оновлення даних зменшений до місяця замість двох місяців. І це питання також ми обговорювали і адресували до Кабінету Міністрів України, тому що, знову ж таки, це питання постанови, а не питання законодавства. Ми можемо лише в рамках парламентського контролю якісь акти реагування вчиняти", — пояснив він в ефірі Radio NV.
За словами нардепа, скорочення терміну до одного місяця передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня № 563 про внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оборонний комітет звернувся до уряду з запитом, однак поки не отримав коментарів з цього приводу.
"Зараз я не можу відповідати, чому саме Кабінет Міністрів України таким чином вирішив модифікувати вимоги щодо взяття на військовий облік громадян, які проживають за кордоном", — підсумував Веніславський.
Війна в Україні - мобілізація
Раніше голова Комітенту ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич заявив, що в Україні не планують продовжувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних.
Зазначається, що мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 мільйонів чоловіків, але ЗСУ зараз не потребує стільки людей.
Нещодавно Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.