Чоловік здатен бути солдатом тоді, коли може підняти автомат, вважає політик.

В Україні за однієї умови мобілізаційний вік можуть дуже сильно знизити.

Зниження мобілізаційного віку на понад 10 років може відбутися, якщо державі рельно загрожуватиме ліквідація, такою думкою поділився активіст, засновник та лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі країнського каналу NTA.

"Якщо країна буде на грані знищення, то мобілізаційний вік можна знижувати хоч до 14 років", - сказав співрозмовник.

Корчинський додав, що чоловік може бути солдатом тоді, коли здатен підняти автомат:

"Ми знаємо, що у багатьох прогресивних країнах світу, наприклад, у Центральній Африці, воюють вже з років 12-14".

Триває мобілізація в Україні - важливі новини

В нашій країні навесні мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років. На початку жовтня нардеп секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко стверджував, що на думку деяких американських чиновників, мобілізаційний вік в нашій країні має бути з 20 років.

Пізніше член цього ж парламентського комітету Федір Веніславський сказав, що ВР не розглядає ніяких законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку.

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