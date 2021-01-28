Днями Євгенія Більченко спричинила скандал у мережі, розкритикувавши закон про мову.

Міністерство освіти й науки прокоментувало ситуацію навколо скандалу з викладачкою НПУ імені Драгоманова Євгенією Більченко, яка вороже висловлювалася про українську мову й війну на Донбасі.

Відповідь МОН публікує Радіо Свобода.

Читайте також"Дякую, Ленінград, трудимося": скандал з викладачкою столичного вишу отримав продовження

«Міністерство освіти та науки України не має повноважень ухвалювати рішення щодо працевлаштування чи звільнення викладачів вищих навчальних закладів», – йдеться в офіційній відповіді.

МОН посилається на Конституцію і положення міністерства.

«Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України «Про вищу освіту» призначення та звільнення з посади працівників, розв'язання кадрових питань належить до виключної компетенції керівника закладу вищої освіти», – роз’яснюють у відомстві.

Що відомо про скандал з Більченко

Днями Євгенія Більченко спричинила скандал у мережі, розкритикувавши закон про мову. Хмизу додали такої її подальші заяви щодо Росії і бачення війни на Донбасі.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що жінка вже тривалий час перебуває в базі «Миротворця», припустивши, що її діяльність курується з Москви.

Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова

На скандал були змушені відреагувати в Міністерстві освіти. В заяві МОН підкреслюється, що тема мови має обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю». При цьому наголошується, що "Україна вибрала свій шлях з мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що важливо для країни". Більченко заяву Міносвіти привітала.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН