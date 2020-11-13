Відставка в піковий період епідемії COVID-19 міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку лобіюють деякі політичні сили, може призвести до фатальних наслідків як для медичної системи в цілому, так і для громадян країни зокрема. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт Кирило Сазонов.

"Враховуючи, що ситуація з коронавірусом зараз фактично на піку і кожен день у нас фіксують антирекорди, відставка Степанова може остаточно дестабілізувати роботу медсистеми і привести до плачевних наслідків. Тут мова вже не про економіку і гроші, а про людські життя", - написав Сазонов.

Політичний експерт зазначив, що драйверами дестабілізації в охороні здоров'я є не тільки сторонні політичні гравці, а й деякі співробітники МОЗ, що саботують рішення міністра.

“При цьому качають ситуацію не тільки зовнішні політичні сили, але в МОЗ. Про це відкрито вже говорять самі лікарі, які знають МОЗ зсередини. Нещодавно всім відома лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляла, що робота міністра саботується деякими його підлеглими. Цих людей взагалі не бентежить, що в нинішній ситуації саботаж рішень керівника МОЗ може бути вбивчою для нашої медсистеми", - заявив експерт.

Кирило Сазонов припускає, що головною метою політичних конкурентів і внутрішніх саботажників Максима Степанова є зовсім не прагнення поліпшити ситуацію з подоланням епідемії коронавірусу в країні, а кар'єрні амбіції.

"По всій видимості, комусь настільки хочеться зайняти міністерське крісло, що абсолютно байдуже, як це відіб'ється на охороні здоров'я в цілому, і, як наслідок, на кожному з нас", - пише він.

При цьому Кирило Сазонов зазначив, що в середовищі лікарів-практиків чинний міністр охорони здоров'я має підтримку. Наприклад, нещодавно на захист Максима Степанова виступили лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська, і лікар-кардіохірург, професор, директор Інституту серця Борис Тодуров.

"При цьому самі лікарі підтримують міністра Степанова. Та ж Голубовська виступає на його користь. Вчора до неї підключився і директор Інституту серця Борис Тодуров, який у себе в Facebook написав, що медики закликали керівництво країни не допустити звільнення Степанова", - розповідає Кирило Сазонов.

На закінчення політичний експерт підкреслив, що політична боротьба за крісло керівника МОЗ в період стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації і можливий період безвладдя в Міністерстві охорони здоров'я можуть лише погіршити ситуацію з подоланням епідемії COVID-19 в Україні.

"Як далі буде розвиватися ситуація і чи зможе Степанов утримати посаду - поки не зрозуміло. Одне ясно точно-політичні ігрища в МОЗ в пік епідемії не приведуть ні до чого хорошого", - резюмував Кирило Сазонов.

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Автор: УНІАН