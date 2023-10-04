Міністр заявив, що не можна ігнорувати моральні відчуття бійців ЗСУ, які сидять в окопах, захищаючи нашу країну.

Держава має намір напрацювати загальний підхід для покарання тих військовозобов'язаних чоловіків, які нелегально виїхали за кордон під час повномаштабної війни.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сказав в інтерв'ю "Українській правді". Глава МВС відзначив, що у питанні незаконного виїзду чоловіків за кордон під час війни є юридичний і моральний аспект.

"Моральна сторона - це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном або менше, якщо пізніше виїхали", - сказав Клименко.

"Ми зараз шукаємо, дискутуємо щодо юридичних норм, які мають цю справедливість, і юридичну, і моральну, звести до одного. Однозначно, що ті люди, які виїхали за кордон - порушили закон, тому що, як правило, виїхали нелегально", - наголосив глава МВС.

Він відзначив, що ті чоловіки, які виїхали легально - це зовсім інша історія. Йдеться про тих, хто обманом залишив Україну через документи військово-лікарської комісії, через систему "Шлях", або таким же чином поїхав у відрядження, або на навчання.

"Держава зараз шукає цю золоту середину для того, щоб цих людей можна було повернути до України", - відзначив міністр.

За його словами, можливо буде ухвалено рішення про накладення адміністративного штрафу після повернення з-за кордону до України. "Звичайно, якщо вони проїхали по підробленим документам - це вже кримінальна відповідальність", - підкреслив глава МВС.

Клименко наголосив, що "треба знайти цю золоту середину".

"Не закидати, що ми нікого не пустимо або всіх пустимо, або той сяде у в'язницю, а інший не сяде. Ні! Треба реально державі напрацювати загальний підхід цієї проблеми, бо ця проблема надалі стане соціальною - несприйняття однією верствою населення тої верстви населення, яка просто втекла від війни", - сказав Клименко.

В Держприкордонслужбі заявили про відповідальність для чоловіків-втікачів

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на військовозобов'язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність. Йдеться саме про тих, хто залишив межі держави в порушення закону, а не просто був за кордоном до війни і не повертається назад.

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