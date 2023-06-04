Українські прикордонники щодня затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. При цьому більше сотні людей отримують відмову у виїзді з України.
"Щодня прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються перетнути кордон як на пунктах пропуску. Це і поза пунктами пропуску і безпосередньо на пунктах " - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, близько 120-150 осіб щодня отримують відмову в перетині кордону, оскільки не відповідають умовам перетину. Вони не підпадаю під ті винятки, які встановлені правилами перетинання правилами державного кордону, які визначені Постановою Уряду №57. У більшості випадків мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60 років.
"Якщо поза пунктами пропуску чоловіки просто намагаються перетнути кордон, то на пунктах пропуску чоловіки, як правило, намагаються використовувати підроблені документи, в тому числі документи з військкомату про непридатність до військової служби, документи про дітей, свідоцтва про смерть дружин", - підсумував Демченко.
Виїзд чоловіків за кордон - що відомо
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну введено воєнний стан, що передбачає заборону на виїзд з країни військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років за винятком окремих категорій. Багато хто використовує винятки в правилах в особистих цілях.
Глава МВС Ігор Клименко анонсував закон про відповідальність військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали за кордон.