Андрій Демченко зазначив, що до 150 осіб отримують відмову на кордоні, а ще близько 20 ловлять поза пунктами пропуску.

Українські прикордонники щодня затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. При цьому більше сотні людей отримують відмову у виїзді з України.

"Щодня прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються перетнути кордон як на пунктах пропуску. Це і поза пунктами пропуску і безпосередньо на пунктах " - повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, близько 120-150 осіб щодня отримують відмову в перетині кордону, оскільки не відповідають умовам перетину. Вони не підпадаю під ті винятки, які встановлені правилами перетинання правилами державного кордону, які визначені Постановою Уряду №57. У більшості випадків мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60 років.

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"Якщо поза пунктами пропуску чоловіки просто намагаються перетнути кордон, то на пунктах пропуску чоловіки, як правило, намагаються використовувати підроблені документи, в тому числі документи з військкомату про непридатність до військової служби, документи про дітей, свідоцтва про смерть дружин", - підсумував Демченко.

Виїзд чоловіків за кордон - що відомо

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну введено воєнний стан, що передбачає заборону на виїзд з країни військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років за винятком окремих категорій. Багато хто використовує винятки в правилах в особистих цілях.

Глава МВС Ігор Клименко анонсував закон про відповідальність військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали за кордон.

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