Поліція склала адмінпротокол про неправдивий виклик служб.

На Чернігівщині місцевий житель зателефонував до поліції і заявив про убивство свого вітчима, одночасно сказав про необхідність залучення спецтехніки, оскільки під'їхати до двору неможливо через нерозчищений сніг.

Як повідомили в ГУ НП в області, подія сталася у селі Грибова Рудня, учора 34-річний чоловік телефоном повідомив поліцію, що вдарив ножем свого вітчима і той не дихає.

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"Чоловік просив направити до нього додому наряд поліції та спеціальну техніку, пояснивши, що до будинку не проїхати через погано розчищений сніг. Коли на місце виклику прибула група патрульних поліцейських, виявилося, що чоловіку, який заявив про убивство до поліції, просто не сподобалося, що біля його будинку не почищений сніг. Тому він зателефонував до поліції та повідомив про вигадане вбивство", - уточнили в поліції.

На заявника склали адмінпротокол про неправдивий виклик служб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.

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Автор: Ірина Синельник