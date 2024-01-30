Посадовця звільнили після сексистських заяв на адресу депутатки.

На Івано-Франківщині секретаря Коломийської міської ради Андрія Куничака звільнили з посади після того, як під час засідання він порівняв одну із депутаток з відьмою. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розцінив таку поведінку секретаря як дискримінацію за ознакою статі.

"За інформацією, поширеною у ЗМІ, під час засідання Коломийської міської ради торік у листопаді секретар цієї ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради", - наголосив Лубінець.

За його словами, згодом до нього звернулась і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою.

Питання неетичної поведінки секретаря Коломийської міськради розглянули на засіданні постійної комісії за присутності обох сторін оскаржуваних подій. Після чого міськрада ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень свого секретаря.

Деталі інциденту

У листопаді 2023 року ЗМІ повідомляли про те, що секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак на сесії образив депутатку Галину Белю. Інцидент стався, коли планували розглянути питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради.

Зокрема, під час виступу Куничак звернувся до Белі зі словами: "Будь ласка, не дивіться на мене так!". На її запитання: "Як?", він сказав: "Як відьма!".

Після почутого, зал почав аплодувати. Згодом у соцмережах почали поширювати заклики "спалити відьму".

Вас також можуть зацікавити новини: