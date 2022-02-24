В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

На Херсонщині наразі відомо про 3 загиблих прикордонників, є поранені.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що в районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

"Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це, прикордонники ведуть бій з окупантом", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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