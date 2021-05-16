Батьки думали, що хлопчик пішов з дому.

У Миколаївській області особовий склад поліції розшукував трирічного хлопчика. Виявилося, що він заснув у шафі.

Читайте такожВ Одеській області знайшли повішеною дитинуПро це повідомляють у поліції Миколаївської області.

Подія сталася у с. Дмитрівка Очаківського району.

16 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15:00 пішов з дому та не повернувся трирічний хлопчик.

На розшук дитини був піднятий увесь особовий склад відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції.

"На щастя хлопчик не покидав домівку, а, втомившись, заснув у шафі в одній із кімнат будинку, і не чув як його шукають батьки", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська