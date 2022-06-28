Кількох бійців привезли на каретах швидкої.

В День Конституції України в Миколаївській області відбувся обмін військовополоненими між Україною та окупантами.

Про це повідомили ГУР МО та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Шановні наші побратими, на виконання завдання президента України координаційний штаб зі Службою безпеки України та патрульною поліцією вітаємо вас з Днем Конституції України на нашій українській землі. Слава Україні!", - сказав на розповсюдженому розвідниками відео військовий, що брав участь в обміні, вітаючи українців з поверненням додому..

Кім розповів, що декого з бійців одразу ушпиталили.

"15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного. П'ять бійців привезли на каретах швидкої - у них травми і вони потребують лікування. Дякую всім причетним та вітаємо всіх вдома!", - написав він.

На обміні була присутня Тетяна Харько, представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Як писав УНІАН, в результаті обміну між Україною та Росйською Федерацією 10 червня було звільнено п'ятьох українців.

Зокрема, з полону звільнено голову однієї з територіальних громад Миколаївщини.

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