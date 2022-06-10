Обмін відбувся за формулою "4 на 5".

В результаті обміну між Україною та Росйською Федерацією 10 червня було звільнено п'ятьох українців.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег [Пилипенко], а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома. Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)", - сповістив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, відбувся 11-й обмін полоненими між Україною та РФ, в результаті якого з полону було звільнено голову Шевченківської територіальної громади Миколаївщини Олега Пилипенка. ВІн пробув у російському полоні понад два місяці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що завдяки попередньому обміну полоненими в Україну повернули 28 військових і 13 цивільних.

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