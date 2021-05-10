Дитину, яка лежала на землі, побачили місцеві жителі та викликали "швидку допомогу".

На Одещині госпіталізований 6-річний хлопчик, що отруївся горілкою, яку випив на кладовищі.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 9 травня у селі Дальницької територіальної громади.

Читайте такожДіти поїли грибної юшки: у Чернігові слідом за сестрою помер 7-місячний хлопчикЗазначається, що хлопчика побачили лежачим на землі люди, які викликали «швидку допомогу» і повідомили про те, що сталося, в поліцію.

«Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі та на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив», - повідомили в главку.

За невиконання обов'язків з догляду за дитиною і її виховання на 39-річну матір складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції стверджують, що зараз життю 6-річної дитини нічого не загрожує.

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки.

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Автор: Лариса Козова