На Одещині госпіталізований 6-річний хлопчик, що отруївся горілкою, яку випив на кладовищі.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 9 травня у селі Дальницької територіальної громади.
Читайте такожДіти поїли грибної юшки: у Чернігові слідом за сестрою помер 7-місячний хлопчикЗазначається, що хлопчика побачили лежачим на землі люди, які викликали «швидку допомогу» і повідомили про те, що сталося, в поліцію.
«Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі та на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив», - повідомили в главку.
За невиконання обов'язків з догляду за дитиною і її виховання на 39-річну матір складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції стверджують, що зараз життю 6-річної дитини нічого не загрожує.
Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на дитину, він розповів, що випив п'ять чарок горілки.
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