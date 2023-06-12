Амфору передали до херсонського музею.

Жителі Херсона на одеському пляжі виловили візантійську амфору.

"У часи страшної біди трапляються справжні дива!" - відзначили у Херсонському обласному краєзнавчому музеї на сторінці в Facebook.

У повідомленні вказується, що переселенці рятували прісноводних черепах на пляжі, як раптом побачили незвичну посудину, яка наближалася до берега.

Історик за фахом Юрій Присловський виловив посудину з води і зрозумів, що це візантійська амфора.

"Сім'я вирішила передати її у музей. Згадавши про пограбований краєзнавчий музей у рідному місті, вони вирішили подарувати артефакт Херсону. Амфора перевезена до місця призначення і з часом займе гідне місце в експозиції", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що глиняна амфора не потонула завдяки земляній пробці, яка утворилася у горловині посудини.

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