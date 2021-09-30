Тіло хлопця для поховання привезли в його рідне село Завишень, що на Львівщині.

В Україні на військовому полігоні загинув учасник АТО, 24-річний Роман Олекса.

Про це повідомляє Сокальська міська рада Львівської області на своїй сторінці у Facebook.

"Трагічно загинув на військовому полігоні наш земляк, житель с. Завишень Роман Олекса. Роману було лише 24 роки, він - учасник АТО, воював за нашу незалежність", - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого для поховання привезли в його рідне село Завишень.

Подробиці смерті військового не уточнюються, однак як розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Максим Таран у коментарі "Українській правді", Олекса був бійцем Нацгвардії та загинув 28 вересня під час навчань на полігоні під Києвом.

"В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав тяжкі травми. Романа негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу", - повідомив прес-офіцер.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження й, за словами Тарана, Нацгвардія співпрацює зі слідством.

Внаслідок чого саме травмувався та загинув боєць, у Нацгвардії не розголошують.

Раніше стало відоме ім'я військового, якого російські окупанти вбили сьогодні на Донбасі. Загиблим виявився уродженець Дніпропетровщини Олексій Стрижак.

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Автори: Тамара Отовська, Катерина Комолова