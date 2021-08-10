Також біля столиці розгорнули командний пункт управління: через нього комунікують з усіма органами управління складових сектору безпеки та оборони України. А все через командно-штабні навчання.

У Києві 9 серпня розпочались командно-штабні навчання. До них залучили підрозділи ЗСУ та Національної гвардії з бронетехнікою та кінологічними розрахунками.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, через навчання на деяких в'їздах до столиці нацгвардійці виставили блок-пости. До них залучили особовий склад, бронетехніку та кінологів. Розгорнули командний пункт управління: через нього комунікують з усіма залученими до навчання органами управління складових сектору безпеки та оборони України.

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Під час навчання у Києві для військових передбачили бойові завдання. Вони охоронятимуть критично важливі об'єкти, забезпечуватимуть функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Також планують підтримувати безпеку в столиці. У цьому допомагатиме бригада з охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Навчання триватимуть до 13 серпня. Їхньою метою є реалізація державної політики із безпеки та захисту населення і території України.

Раніше, як писав УНІАН, кияни почали скаржитись на звуки пострілів та вибухів, однак боятися нічого. У вправах застосовуються холості набої. Всього в Києві діють чотири навчальні локації – "оборонятимуть" ТЕС, та обласну держадміністрацію.

Раніше повідомлялось, що в акваторії Чорного моря розпочалась активна фаза багатонаціонального навчання "Дайв-2021", до яких залучено сили ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії.

Відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження. До навчань залучено пошуково-рятувальне судно українських ВМС "Олександр Охрименко".

Автор: Вікторія Гордієнко