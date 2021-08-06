З 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв.

У Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва.

Про це йдеться в повідомленні Шевченківської районної адміністрації міста Києва.

"За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожFT: Армія України стала сильною й впевненою у здатності боротися з Росію

Вказується, що з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть оточені правоохоронцями.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:

навчальне місце № 1 — виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський»);

навчальне місце № 2 — підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 3 — охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);

навчальне місце № 4 — охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 5 — розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце № 6 — розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Костянтин Гончаров