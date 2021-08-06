У Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва.
Про це йдеться в повідомленні Шевченківської районної адміністрації міста Києва.
"За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці", - йдеться в повідомленні.
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Вказується, що з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть оточені правоохоронцями.
Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:
- навчальне місце № 1 — виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський»);
- навчальне місце № 2 — підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 3 — охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 — охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 5 — розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва (мала зала Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації);
- навчальне місце № 6 — розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації).