Справа розслідується за статтею зґвалтування.

На Закарпатті поліція почала розслідування за фактом вагітності 11-річної дівчинки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Головного управління національної поліції України в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

"Дії, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років", - додала вона.

Читайте такожВ Одесі 5-річна дівчинка каталася на гірці й залишилася без частини пальцяНаразі, за даними поліції, у рамках провадження будуть досліджуватися всі обставини й деталі справи.

Що передувало

На Закарпатті знайшли наймолодшу породіллю в Україні - у Берегівській громаді живе вагітна 11-річна дівчинка. Дитина стане матір'ю наприкінці листопаду або в перших числах грудня.

Берегівський журналіст Михайло Папіш на своїй сторінці в Facebook назвав інцидент "сенсаційним" та обурив користувачів цинізмом.

Дівчинці усього 11 років, вона чекає на дитину та, як дізнався журналіст з анонімних джерел у лікарні, є "красивою мамою-циганочкою". Папіш побажав дівчинці та її плоду здоров'я та зазначив, що користувачі можуть "скинутися" грошима на дитячі іграшки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині 13-річна народила від 18-річного коханця. Батькам дівчинки було відомо про її стосунки зі старшим хлопцем, але вони цьому не завадили.

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Автор: Наталія Петерварі