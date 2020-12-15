Прикордонники у пункті пропуску «Гоптівка» затримали пенсіонерку, яка намагалася пронести до Росії дві пляшки наркотиків.
Читайте такожКонтрабандисти намагалися ввезти в Україну брендовий одяг на 1,5 мільйона гривень (фото, відео)Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
71-річну жінку, яка за пазухою несла до Росії дві пляшки наркотиків, видав службовий собака.
"Жінка усіляко намагалась відволікти тварину, підставляючи сумку. Однак у ній нічого правоохоронці не виявили, натомість під верхнім одягом жінки, у внутрішніх кишенях кофти, знайшли дві пляшки, - повідомляють у службі.
Українку разом з виявленою речовиною передали правоохоронцям. Триває експертиза.
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