Жінка відбулась умовним покаранням.

У Львові умовний термін покарання отримала жінка, яка замовила наругу над пам’ятником провіднику ОУН Степану Бандері. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд Львова.

Як йдеться у вироку, у січні 2021 року жінка запропонувала своєму знайомому облити червоною фарбою пам’ятник Бандері. До скоєння злочину він залучив ще одного спільника. Зловмисниця заплатила хлопцям 2 тисячі гривень. На початку лютого вони осквернили монумент.

Зазначається, що знайомий жінки на той час був контрактником ЗСУ, курсантом. Він та його товариш вже засуджені за скоєння цього злочину до умовних термінів покарання.

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У ході судового розгляду жінка, яка замовила злочин, визнала свою вину. Також вона відшкодувала завдану шкоду.

Обвинувачена є уродженкою села Звенигород Тернопільської області. Навчалась в університеті "Львівська політехніка", де здобула ступінь "бакалавр" за напрямом "комп`ютерна інженерія".

За даними видання Zaxid.net, це Вікторія Бибель. Обвинувачена є ФОПом, її основний вид діяльності – комп’ютерне програмування.

Суд визнав її винною у нарузі над пам’ятником та призначив п’ять років ув’язнення, звільнивши від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок може бути подана апеляція.

Призначаючи покарання, суд врахував, що жінка разом з родичами постійно доглядає за своїм батьком-військовим, пораненим під час повномасштабного вторгнення.

Наруга над пам’ятником Степану Бандері у Львові

У Львові у ніч на 5 лютого 2021 року вандали облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері.

На оприлюднених з камер спостереження відео видно, як двоє чоловіків з різних боків кидають у пам'ятник пакети з фарбою, після чого втікають. Поліція розпочала розслідування інциденту.

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