Ольга пережила сексуальне насильство і збочення у дитинстві, через що двічі хотіла накласти на себе руки.

До одного з притулків у Чернівцях потрапила жінка, яка з чотирьма дітьми наважилась втекти від домашнього насилля.

Читайте такожБатькам на замітку: омбудсмен розповів, як уберегти дітей від насильства в мережі Її жорстоко били, виривали волосся, знущалися над її донькою, тримали у психологічному катуванні. Жінка зіткнулась з насильством не лише у дорослому віці, вона терпіла його ще з дитинства, коли її п'яна мати пропонувала її 6-річну своїм товаришам по чарці для сексуальних втіх.

Моторошну історію Ольги, яка намагається втекти від насильства, розповіла волонтер і засновниця кризового центру "Місто Добра" Марта Левченко на сторінці у соцмережі, передає ТСН.

"Оля не знала свого тата, жила з мамою в маленькому селі, жили дуже бідно, одна маленька кімнатка. Мама була алкозалежною, пила багато з ранку до ночі. Всі її "друзяки" збиралися у їх маленькій кімнатці. З їжі вдома була тільки закуска, а коли і та закінчувалася, Оля йшла з мамою красти. Мама знала куди йти і в кого красти - комори, стодоли, погреби, там яйця, овочі, крупи. Крали багато і постійно, крали, щоб вижити і не померти з голоду", - розповідає волонтер Марта Левченко.

Голод, крадіжки і пиятика матері - не єдине, що тоді маленькій дівчинці доводилось терпіти. "Найстрашніше було, коли "друзяки" від алкоголю переходили до оргій. Спочатку все відбувалося на очах у маленької Олі, а потім мама пропонувала друзям приєднати і доньку. Були чоловіки, які не погоджувалися, а були ті, які не відмовлялись... Потім приєдналися 2 рідних дядьки, які також приходили випивати до сестри, один з них повернувся з тюрми. Олі тоді було 6 років, вона тільки пішла у перший клас… Вона двічі хотіла покінчити життя самогубством, один раз напилася таблеток, другий - намагалась повіситися", - розповідає Левченко.

Ольга нікуди не зверталась по допомогу, адже у селі її сім'ю не любили. "Якось вона намотала на свою шию тряпок, дихати вже не було чим..і вона відчула як помирає, тоді злякалась і просила у Бога зберегти їй життя. У їх селі як раз відкрили протестантську церкву, і після того випадку вона пішла туди", - написала волонтер. У церкві Оля знайшла своїй матері чоловіка, який через віру врятував жінку від алкозалежності. Після цього вони переїхали в інше село і почали нове життя.

Але в дорослому житті Ольга також зіткнулась з насильством. "Зламана з дитинства Оля, дитина, яка 7 років поспіль терпіла насилля і збочення, сама народила донечку в 16 років, від старшого чоловіка, якого знайшла по оголошенню в телевізорі і бачила двічі. Він навіть не знає, що є татом прекрасної дівчинки, яку Оля, попри всі поради знищити дитину, таки народила", - розповідає волонтерка.

"Вона помилилася і потрапила до рук тирана, її жорстоко били, виривали волосся, знущалися з її доньки, тримали у психологічному катуванні, ані виклики поліції, ані 2 суди не зупиняли жорстокого катівника. Оля, уже на руках з чотирьма дітьми, наважилася покласти цьому край, і втекти, щоб розпочати нове життя, заради своїх дітей", - написала волонтер, і закликала не бути байдужими до дітей з уразливих сімей.

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Автор: Ірина Погоріла