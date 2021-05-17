Автори напою кажуть, що виграли суд, і тепер справа за апеляцією.

Група британських та українських науковців звернулася до суду, щоб повернути 1,5 тис. пляшок горілки, виготовленої з "радіоактивних" яблук, вирощених поблизу Чорнобильської АЕС. У березні партію відібрали працівники СБУ.

Про це повідомляє ABC News.

Тепер, за словами професора екології Університету Портсмута Джима Сміта, який є одним з організаторів проекту, його команда виграла справу щодо повернення конфіскованих пляшок, однак українська прокуратура подала апеляцію.

Що відомо про чорнобильський "самогон"

Спиртний напій з назвою Atomik, виготовлений підприємством Chernobyl Spirit Company, є частиною чотирирічного наукового експерименту з метою перевірити, чи можна виготовити безпечний для споживання продукт з врожаю, вирощеного в районі, забрудненому внаслідок ядерної катастрофи 1986 року.

Читайте такожАварії на ЧАЕС траплялись і до 1986 року: СБУ розкрила радянські архівиЯк зазначає ABC News, науковці брали яблука у фермера всередині "зони відчуження" і сподівалися, що їх приклад допоможе відродженню сільського господарства на тих землях.

Першу пляшку горілки виготовили у 2019 році. Тоді науковці використовували жито та воду із зони відчуження. Цього року вони сподівалися відправити першу партію свого напою до Великобританії, а прибуток від продажу передати місцевій громаді поблизу Чорнобиля.

Проблеми із СБУ

У березні 2021 року Служба безпеки України конфіскувала пляшки зі спиртового заводу на заході України. За словами українських правоохоронців, причиною була не радіація, а проблеми з митними документами на пляшки.

"Схоже, вони звинувачують нас у використанні підроблених українських акцизних марок. Але на них були акцизні марки Великобританії", - розповідав Сміт.

У Київській прокуратурі ABC News натомість повідомили, що британське маркування для пляшок не відповідає зразкам, поданим заводом для реєстрації.

Що кажуть науковці

Джим Сміт та його колега, науковець Українського гідрометеорологічного інституту і ліквідатор Геннадій Лаптєв кажуть, що ідея горілки була задумана головним чином як спосіб привернення уваги до реальної роботи вчених у зоні відчуження, де вони роками вивчали, як землі навколо Чорнобиля відновилися після катастрофи.

Читайте такожУ зруйнованому реакторі на ЧАЕС зафіксували зростання ядерної активностіНауковці впевнені, їх дослідження показують, що радіаційне забруднення у зовнішньому кільці зони є слабким і обмеження ведення там сільського господарства більше не мають сенсу.

Яблука, з яких зробили горілку, показували дещо підвищений рівень радіації, однак нижчий за межу, яку українське законодавство вважає безпечною для споживання. Згодом це випромінювання відфільтровувалося у процесі дистиляції, зазначив Сміт.

Щоб довести безпеку напою, науковці у 2019 році навіть направили його для аналізу вченими з Університету Саутгемптона. Там не виявили ознак незвичного випромінювання, а єдиним слідом був Вуглець-14 - радіоактивний ізотоп, який природним чином зустрічається у спиртних напоях.

Ті ж науковці Саутгемптонського університету мали проаналізувати партію, яку вилучила українська Служба безпеки. Планувалося, що спиртне продаватимуть у Великобританії приблизно за 50 доларів. За словами науковців, попит уже є.

На офіційному сайті горілки Atomik зазначено, що поки що компанія не може нічого продати клієнтам, оскільки першу партію їх напою, призначену для продажу, забрали українські спецслужби з "незрозумілих причин".

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Переклад: Катерина Комолова