Загалом було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу.

Чотири українські вищі навчальні заклади увійшли до рейтингів найкращих університетів світу за різними спеціальностями у 2021 році.

Рейтинги формувало глобальне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds.

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Загалом було проаналізовано навчальні програми 1440 вишів з 85 країн світу. Кількість українських закладів у 2021 році в порівнянні з попереднім зросла з двох до чотирьох, розповідають в Міністерстві освіти та науки.

"Важливо відзначити участь (українських університетів – ред.) в рейтингах за спеціальностями, що відрізняються високим рівнем конкуренції, а саме: з комп’ютерних наук та інформаційних систем, фізики та астрономії, а також інженерних спеціальностей в області нафти і газу", – зазначив директор аналітичного центру QS Бен Саутер.

До рейтингів увійшли наступні українські ВНЗ:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

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Автор: Денис Прядко