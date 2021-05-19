Хлопець зник 13 травня.

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 21-річного Владислава Ковтонюка, який виїхав на службу у військову частину та зник.

Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

Повідомляється, що хлопець вийшов з дому 13 травня близько 06:00.

Прикмети зниклого безвісти хлопця: зріст 185 см, повної статури, темне коротко підстрижене волосся.

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Автор: Катерина Шварц