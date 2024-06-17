За його словами, закон не визначив чи ці особи самі мають прийти на ВЛК, чи їх треба запрошувати.

Українцям зі статусом "обмежено придатний" дали дев’яти місяців (до 4 лютого 2025 року), щоб пройти військово-лікарську комісію та оновити свій статус.

Як розповів в інтерв'ю "Суспільному" адвокат Ярослав Жукровський, закон не визначив чи ці особи самі мають прийти, чи їх треба запрошувати. Він додав, що свідомі прийдуть самі.

"Маємо новий перелік хвороб, який визначає хто придатний, хто не придатний, хто тимчасово придатний, хто придатний до служби у тилових структурах. Так, людина зі сколіозом буде визнаною придатною для служби в окремих тилових структурах. Або людина з легкою розумовою відсталістю може, наприклад, проходити службу в ТЦК", - говорить він. Відео дня

Як покарають за порушення закону?

Як пояснив адвокат, 363 та 364 статті Кримінального кодексу України стосуються можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності за порушення правил ведення обліку, мобілізаційного законодавства та ухилення від військової служби.

"Але для того, щоби довести наявний склад кримінального правопорушення, треба провести значну кількість роботи поліцейським. Коли взяти офіційну статистику державної судової адміністрації, то у 2023 році у всіх областях України було винесено три чи чотири тисячі вироків. Якщо поділити на кількість днів та районів, то, в середньому, в одному районі виноситься один чи два вироки про ухилення від військової служби. Чи це багато?" – говорить він.

Людині, яка не з’являється в ТЦК за повісткою, суд може обмежити в праві керування транспортним засобом. Втім, працівникові ТЦК простіше застосувати до цієї особи інші санкції. Класичний ухилянт не завжди керує транспортним засобом.

Окрім цього, держава обмежила можливість одружуватися та розлучатися без підтвердження перебування на військовому обліку. Але стосовно розірвання шлюбу у суді, то там такої вимоги немає.

Водночас Жукровський зазначив, що новий закон має не тільки каральну, але й заохочувальну складову.

"Людям, які самостійно приходять в ТЦК, законом надано можливість отримати мобілізаційне розпорядження і повістку на відправку не в цей же день, а через місяць-півтора. Це такий бонус від держави, щоби людина мала можливість завершити свої справи", - говорить адвокат.

Коли військовозобов’язаний укладає свій перший контракт, йому надають можливість отримати 150 тисяч на купівлю транспортного засобу та погашення першого внеску іпотечного кредиту. Щоправда, перший контракт укладається на п’ять років.

"Ще одна новація: чинні військовослужбовці, які мають інвалідність, можуть звільнитися з військової служби, навіть якщо ВЛК визнали їх придатними. Для цього треба подати рапорт та документи. І командир зобов’язаний його звільнити. Це – позитив. Тому що багато хлопців, які йшли в перші дні повномасштабного вторгнення були особами з інвалідністю", — каже він.

Війна в Україні - мобілізація

Раніше УНІАН писав, що військовозобов'язані українці можуть отримати штраф, якщо порушать правила військового обліку. Українське законодавство передбачає стягнення суми в розмірі від 17000 до 25000 гривень.

Згідно з Конституцією України, громадяни з релігійними переконаннями можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом несення невійськової альтернативної служби. Молодший юрист практики військового права Діана Скумадчук розповіла, як це працює на практиці.

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