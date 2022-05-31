Родина потрапила під обстріл, росіяни гатили по Харкову "Піонами".

У Харкові жінка поховала чоловіка та 5-місячного сина, усі вони потрапили під обстріл окупантів. Родина повернулася до міста після евакуації, це стало великою помилкою.

Свою трагічну історію харків'янка розповіла на могилі сина та чоловіка в інтерв'ю "Суспільне Харків".

Приблизно два місяці Олександра Коростельова та її чоловік з сином жили не у Харкові, вони евакуювалися якомога далі від війни. Наприкінці травня вони вирішили повернутися до міста, харків'янці запропонували роботу у салоні краси. Нині жінка сильно про це шкодує. Вона закликає мешканців міста поки що не поспішати та не повертатися додому.

26 травня Коростельову зустрічав з роботи її чоловік з 5-місячним сином на руках. Коли родина зустрілася, почалися обстріли. Жінка та її чоловік з немовлям були у приміщенні, куди влучила перша ракета. Вони вирішили перебігти до іншого місця. Проте на вулиці вони потрапили під удар ще однієї ракети.

Пролунав потужний вибух, жінка побачила свого чоловіка на землі. Вона пригадує, що той був увесь чорний, в роті у нього "булькала" кров, руки були переламані. Чоловік загинув, а дитину одразу не знайшли. За декілька годин тіло маленького хлопчика, який на момент трагедії був на руках у свого батька, знайшли на даху.

Немовля відкинуло ударною хвилею на одну з будівель. Хлопчика та його батька поховали в одній могилі. Сама жінка вижила, у її нозі застряг уламок від ворожого снаряда.

Розбита горем харків'янка каже, що її чоловік дуже любив сина. Вона показує фотографії немовля та пригадує, якою щасливою була її родина до повномасштабного вторгнення.

Жінка каже, що до Харкова повертатися ще рано. Вона закликає людей не їхати додому. Сама вона невдовзі теж поїде з Харкова. В іншій області на неї чекають старший син та її мама.

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