Радник із нацбезпеки заявив, що це рішення Україна повинна буде ухвалити самостійно.

Проблема з мобілізацією в Україні та з кількістю мобілізованих громадян розвивалася з плином часу. І вона стала більш гострою протягом минулого року, тому Україні доведеться ухвалити самостійне рішення про те, необхідно чи ні знизити мобілізаційний вік до 18 років, вважає радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван.

"Це гостра проблема, і це те, що Україні доведеться вирішувати, навіть якщо ми зробимо все можливе, щоб надати їм боєприпаси, яких вони потребують", - зазначив він в інтерв'ю Bloomberg.

Салліван також наголосив, що потреба України "мати можливість" повністю укомплектувати бригади і батальйони зростає в міру того, як США постачає величезну кількість боєприпасів і військової техніки.

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"Подивимося, як тепер це буде розвиватися надалі. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна має ухвалити сама. Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів важливе. Це те, з чим Україна має впоратися", - заявив Салліван.

Інші заяви про мобілізацію 18-річних

Раніше УНІАН повідомляв, що США не розібралися в проблемі з мобілізацією в Україні. "На мою думку, у чому помиляється Волтц і всі інші американці: вони не розуміють суті проблеми. Вони вважають, якщо в нас не вистачає людей, то це означає, що всі ті, хто за законом мали б служити, вже служать", - зазначив колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий.

Крім того, військовий оглядач Олександр Коваленко теж не вірить в ідею з мобілізацією 18-річних. Він підкреслив, що це рішення навпаки може обернутися демографічною катастрофою для країни.

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