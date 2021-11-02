Письменниця сказала, що не бачить нічого образливого в слові "московит".

Скандальна дитяча письменниця Лариса Ніцой не бачить нічого образливого в слові "московит".

Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

Ніцой сказала, що вперше чує, що в поліції розслідують справу, в якій фігурує її прізвище (мова йде про кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ, зареєстроване в Національній поліції за рішенням суду).

"Коли це, де це, вперше таке чую. Те, що я їх (спортсменів – УНІАН) критикувала? Так, критикувала. Я підніму ці свої тексти. Мені самій цікаво.

Це правда: всі, хто розмовляє в публічному українському просторі російською мовою – це московити. Так я їх називаю. А що тут неправда? Люди, які розмовляють французькою мовою, їх як називають? Французами. Люди, які розмовляють німецькою мовою, ми кажемо: о, німці. Якщо люди говорять італійською, ми кажемо: о, італійці якісь сидять за сусіднім столиком. А люди, які розмовляють московською мовою – вони московити. Крапка. Якщо ви хочете бути українцями – розмовляйте українською, і тоді вас весь світ буде ідентифікувати, як українців. Тому що всі збірні, і футбольні, і будь-які інші, дають прес-конференції мовою своєї країни. Мова нашої країни – українська", - сказала письменниця.

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Також вона додала, що було б цікаво дізнатися, "хто в моїх цих словах побачив порушення рівноправності громадян".

Кримінальна справа проти Ніцой та Фаріон

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження, фігурантами якого є скандальна екс-депутат Ради Ірина Фаріон та дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Справу завели через образи Фаріон та Ніцой на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної. Розслідування розпочали в жовтні за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Підставою для відкриття справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це.

Автор: Дмитро Хилюк